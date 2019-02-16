В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб

СЕГОДНЯ 21:27 2019-02-16T21:27:49+03:00

Как выяснилось, немецкая Социал-демократическая партия создала комиссию для переоценки своих позиций по ряду вопросов внешней политики и безопасности

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В субботу, 16 февраля, появилась информация о том, что Германия может призвать США забрать свое ядерное оружие.

Дело в том, что немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ), входящая в правящую коалицию ФРГ, создала специальную комиссию для переоценки своих позиций по ряду вопросов внешней политики и безопасности. В частности, эксперты намерены выяснить, целесообразны ли действующие со времен холодной войны договоренности с США о совместном использовании ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, решение СДПГ пересмотреть свою позицию было вызвано в том числе выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. Поводом для этого стали якобы нарушения со стороны России. Однако в Москве все обвинения Вашингтона категорически отвергают.

ИСТОЧНИК KP.RU