2019-02-16T22:10:05+03:00
В мире

Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец по случаю Дня сияющей звезды

Лидер КНДР почтил память своего отца, возложив цветы у статуй Ким Чен Ира и основателя республики Ким Ир Сена [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, возложив цветы у статуй Ким Чен Ира и основателя республики Ким Ир СенаЛидер КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, возложив цветы у статуй Ким Чен Ира и основателя республики Ким Ир СенаФото: кадр с видео
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В субботу, 16 февраля, в КНДР отмечают национальный праздник День сияющей звезды - 77-ю годовщину со дня рождения высшего руководителя Ким Чен Ира.

Как стало известно, в этот день северокорейский лидер Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив рано утром Кымсусанский дворец Солнца и возложив цветы у статуй Ким Чен Ира и основателя республики Ким Ир Сена, установленных в холле.

Праздник в день 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира в КНДР.Годовщина со дня рождения бывшего лидера КНДР - один из главных национальных праздников в стране.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора поздравил лидера КНДР с Днем сияющей звезды и передал ему корзину цветов.

СПРАВКА «КП»

Ким Чен Ир сменил на посту главы КНДР своего отца Ким Ир Сена в 1994 году. Умер же он 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа. В настоящее время прозрачный саркофаг с забальзамированным телом высшего руководителя установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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