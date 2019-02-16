Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец по случаю Дня сияющей звезды
В субботу, 16 февраля, в КНДР отмечают национальный праздник День сияющей звезды - 77-ю годовщину со дня рождения высшего руководителя Ким Чен Ира.
Как стало известно, в этот день северокорейский лидер Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив рано утром Кымсусанский дворец Солнца и возложив цветы у статуй Ким Чен Ира и основателя республики Ким Ир Сена, установленных в холле.
Праздник в день 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира в КНДР.Годовщина со дня рождения бывшего лидера КНДР - один из главных национальных праздников в стране.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора поздравил лидера КНДР с Днем сияющей звезды и передал ему корзину цветов.
СПРАВКА «КП»
Ким Чен Ир сменил на посту главы КНДР своего отца Ким Ир Сена в 1994 году. Умер же он 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа. В настоящее время прозрачный саркофаг с забальзамированным телом высшего руководителя установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе.
ИСТОЧНИК KP.RU