Лавров прокомментировал заявление продюсера Би-би-си о кадрах "химатак" в Сирии

СЕГОДНЯ 23:14 2019-02-16T23:14:11+03:00

Глава МИД России уверен, что на Западе все с самого начала понимали, что кадры постановочные

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Есть еще честные журналисты на Земле. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление продюсера Би-би-си по Сирии Риама Далати, признавшего постановочность видео о химатаках в сирийской Думе, снятого “Белыми касками”.

"Я думаю, Запад все это прекрасно понимал с самого начала, потому что отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные "Белые каски" - сказал глава МИД в Мюнхене на брифинге по итогам конференции по безопасности.

Лавров отметил, что во главе гуманитарной организации "Белые каски" стоит бывший сотрудник МИ-6 - британской разведки, что не может не настораживать.Министр также выразил уверенность, что западные страны, не принимавшие участие в этих провокациях с ложными обвинениями в адрес властей Сирии, понимали их абсурдность, передает РИА Новости.

"Отрадно то, что есть честные журналисты на Земле", - добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Риам Далати написал в своем Твиттере, что после шести месяцев расследования он подтверждает, что "сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной и жертв в госпитале не было".

Напомним, 7 апреля прошлого года, напомню, мир облетели кадры из сирийского госпиталя, в котором "Белые каски" спасают людей, подвергшихся химической атаке зарином. На основании этих кадров в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по Сирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU