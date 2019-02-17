2019-02-17T01:22:49+03:00
Происшествия

В Канаде с рельсов сошел товарный поезд с нефтью

В результате аварии нефть из 37 цистерн выливается в водоем
Юлия ДИВЕЕВА
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В Канаде с рельсов сошел состав с цистернами, в которых находилась нефтьВ Канаде с рельсов сошел состав с цистернами, в которых находилась нефтьФото: СОЦСЕТИ
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В канадской провинции Манитоба с рельсов сошел товарный поезд, перевозивший неочищенную нефть. Крушение произошло рано утром в субботу в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар.

Хозяин ранчо Джейм Корр, владеющий землей, на которой случилась авария, сообщил телеканалу CBC, опрокинулись 37 цистерн и из них вытекает нефть прямо в расположенный рядом водоем.

Специалисты транспортной компании CN, которой принадлежит состав, оцепили место ЧП и занимаются очисткой территории. Сообщений о пострадавших или о пожарах в результате аварии не поступало.

Движение поездов на этом участке приостановлено до ликвидации последствий.

Напомним, похожая авария на железной канадской дороге произошла совсем недавно. Как писал сайт kp.ru, 22 января на железнодорожном переезде к северу от города Саскатун сошел с рельсов товарный поезд. Локомотив и десять вагонов загорелись из-за утечки топлива. Машинист и другие сотрудники, находящиеся в головном вагоне успели выйти. Состав из 50 вагонов перевозил зерно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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