2019-02-17T01:56:29+03:00
Общество

Умер исполнитель роли Гитлера в фильме "Бункер" Бруно Ганц

Актер Бруно Ганц скончался в субботу в Цюрихе в возрасте 77 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Швейцарский актер Бруно ГанцШвейцарский актер Бруно ГанцФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по фильмам "Небо над Берлином" и "Бункер". Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Артист скончался 16 февраля утром. Ему было 77 лет. Мировую известность ему принесла роль ангела Дамиэля, который влюбляется в смертную женщину, в великолепной картине Вима Вендерса "Небо над Берлином" (1987 год). Через 12 лет в Голливуде сняли ремейк - "Город ангелов" с Николасом Кейджем и Мэг Райан.

Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе в семье швейцарского рабочего. Впервые снялся в кино в возрасте 19 лет, в 1960 году. Через два года переехал в Германию, где играл в многочисленных фильмах и спектаклях.

Бруно Ганц в роли Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бруно Ганц в роли Адольфа Гитлера в фильме "Бункер"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из известных его ролей также нельзя не упомянуть работу в фильме "Бункер" (2004 года), где он сыграл Адольфа Гитлера, а также фильмы с его участием "Чтец" (2008) и "Хлеб и тюльпаны" (2000). На его счету более 30 ролей в кино, а также десятки образов, созданных на театральной сцене.

Последним фильмом, в котором актер сыграл роль, стала картина Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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