Порошенко не сомневается в своем отличном результате на выборах

СЕГОДНЯ 02:05 2019-02-17T02:14:59+03:00

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Глава Украины Петр Порошенко заявил, что уверен в своем отличном результате на президентских выборах, которые пройдут в республике 31 марта. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Никто не знает, кто победит... Но я абсолютно уверен, что у меня будет отличный результат", - цитирует слова украинского лидера РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт "КП", на этих выборах участвует рекордное число кандидатов в президенты - 44. Согласно опросам, первую строчку рейтингов сейчас занимает актер и шоумен Владимир Зеленский. Бывший кавээнщик обошел главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая прочно занимала место лидера до января этого года.

За нынешнего президента в республике готовы снова проголосовать 14% избирателей.

Напомним, Порошенко в Мюнхене отказался разговаривать с российскими СМИ и потребовал от них извиниться перед его страной, правда, не уточнив при этом, за что именно средствам массовой информации нужно просить прощения. А охранник украинского лидера отталкивал корреспондента "Россия-1", зачем-то удерживая при этом его руку с микрофоном.

ИСТОЧНИК KP.RU