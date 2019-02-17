Климкин рассказал, за что нового президента Украины могу выкинуть из окна

СЕГОДНЯ 03:09 2019-02-17T03:13:23+03:00

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Любой, кто выиграет президентские выборы, поплатится за попытку наладить отношения с Россией. С таким заявлением выступил в Мюнхене министр иностранных дел Украины Павел Климкин,отвечая на вопрос о возможном влиянии итогов президентских выборов на внешнюю политику республики

Глава МИД выразил уверенность, что внешний курс украины останется неизменным даже с приходом нового президента. А самому избранному лидеру придется считаться с мнением украинцев.

"Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян - в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже", - цитирует Климкина "Европейская правда".

Отметим, что ранее Верховная рада Украины по предложению украинского президента Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию страны. Теперь в основном документе закреплен курс на вступление в ЕС и НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU