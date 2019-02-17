2019-02-17T03:13:23+03:00
Политика

Климкин рассказал, за что нового президента Украины могу выкинуть из окна

Глава МИД уверен, что народ республики не допустит изменений во внешней политике
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Любой, кто выиграет президентские выборы, поплатится за попытку наладить отношения с Россией. С таким заявлением выступил в Мюнхене министр иностранных дел Украины Павел Климкин,отвечая на вопрос о возможном влиянии итогов президентских выборов на внешнюю политику республики

Глава МИД выразил уверенность, что внешний курс украины останется неизменным даже с приходом нового президента. А самому избранному лидеру придется считаться с мнением украинцев.

"Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян - в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже", - цитирует Климкина "Европейская правда".

Отметим, что ранее Верховная рада Украины по предложению украинского президента Петра Порошенко окончательно утвердила изменения в конституцию страны. Теперь в основном документе закреплен курс на вступление в ЕС и НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гараничев извинился за пропущенный старт гонки преследования в Солт-Лейк-Сити
Сенатор-демократ Берни Сандерс снова хочет баллотироваться в президенты США
Умерла младшая сестра Жаклин Кеннеди Ли Радзивилл
Порошенко не сомневается в своем отличном результате на выборах
Умер исполнитель роли Гитлера в фильме "Бункер" Бруно Ганц
В Канаде с рельсов сошел товарный поезд с нефтью
В состав ВМС США вошел корабль-невидимка для прибрежного боя
Лавров рассказал о желании ЕС нормализовать отношения с Россией
Полиция задержала 26 участников протестов "желтых жилетов" в Париже
Раскрыт секрет видео с котенком, ползущим по стеклянной двери
В Париже вручили награду за лучший перевод русской литературы
Лавров прокомментировал заявление продюсера Би-би-си о кадрах "химатак" в Сирии
Лавров резко ответил на вопрос американских журналистов о Сирии
В Госдуме опровергли информацию о запрете покупать авто без гаража
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец по случаю Дня сияющей звезды
В Кривом Роге подожгли и осквернили храм Украинской православной церкви
В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб
Глава МИД Австрии раскрыла детали новых санкций ЕС против России
Лавров: заместители глав МИД РФ и Японии 2 апреля обсудят тему мирного договора
Папа Римский Франциск лишил церковного сана бывшего архиепископа Вашингтона
Россия намерена соблюдать мораторий по ракетам средней и меньшей дальности
Более 10 тысяч «желтых жилетов» вышли на протесты во Франции
Лавров встретился с главой МИД Японии в Мюнхене
Лавров: США дали указание НАТО не посещать брифинг по ракете 9М729
На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»
Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине