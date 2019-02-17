Гараничев извинился за пропущенный старт гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

СЕГОДНЯ 03:59 2019-02-17T04:10:11+03:00

Россиянин Евгений Гараничев пропустил гонку преследования на Кубке мира по биатлону из-за опоздания на старт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился перед болельщиками за то, что не вышел на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). В своем Инстаграме спортсмен пояснил, что просто опоздал.

"Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!!!" — написал 31-летний спортсмен.

Гараничев должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера – норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Однако из российской команды первым на лыжню вышел Александр Поварницын под 24-м стартовым номером.

В этот раз на финиш первым пришел француз Кентен Фийон Майе, а второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Замкнул первую тройку другой французский биатлонист Симон Детьё.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что победителем 10-километровой гонки в Солт-Лейк-Сити стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Он прошел дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды и не допустил ни одного промаха. Для него это - первая победа на этапах Кубка мира в профессиональной карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU