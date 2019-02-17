2019-02-17T06:22:33+03:00
Политика

Жители Гаити протестуют против США и просят помощи у России

В столице страны Порт-о-Пренс манифестанты сожгли американский флаг
Юлия ДИВЕЕВА
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Участник митинга с изображением российского флага в руках в Порт-о-ПренсеУчастник митинга с изображением российского флага в руках в Порт-о-ПренсеФото: REUTERS
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Гаитяне просят помощи в разрешении кризиса в их стране у России. В столице Гаити Порт-о-Пренсе вот уже несколько дней продолжаются массовые протесты против президента республики Жовенеля Моиза. Манифестанты требуют, чтобы глава государства подал в отставку.

Моиза подозревают в растрате бюджетных средств и обвиняют в неспособности обеспечить жителей страны предметами первой необходимости.

Кроме того, участникам протестов не нравится союз с США, за который ратует их президент, передает издание Le Journal de Montreal.

Манифестанты заявили, что пора окончательно разорвать отношения с США, которые оккупировали Гаити. Группа молодых людей сожгла в знак протеста флаг США.

"Долой американцев, да здравствует Путин!", - скандировали молодые люди. - "Мы просим Россию, Венесуэлу и Большой Китай присмотреться к страданиям, которые мы здесь переживаем".

Протесты в республике продолжаются с 7 февраля. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. В четверг Моиз выступил с заявлением, в котором сказал, что не собирается покидать свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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