Жители Гаити протестуют против США и просят помощи у России
Гаитяне просят помощи в разрешении кризиса в их стране у России. В столице Гаити Порт-о-Пренсе вот уже несколько дней продолжаются массовые протесты против президента республики Жовенеля Моиза. Манифестанты требуют, чтобы глава государства подал в отставку.
Моиза подозревают в растрате бюджетных средств и обвиняют в неспособности обеспечить жителей страны предметами первой необходимости.
Кроме того, участникам протестов не нравится союз с США, за который ратует их президент, передает издание Le Journal de Montreal.
Манифестанты заявили, что пора окончательно разорвать отношения с США, которые оккупировали Гаити. Группа молодых людей сожгла в знак протеста флаг США.
"Долой американцев, да здравствует Путин!", - скандировали молодые люди. - "Мы просим Россию, Венесуэлу и Большой Китай присмотреться к страданиям, которые мы здесь переживаем".
Протесты в республике продолжаются с 7 февраля. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. В четверг Моиз выступил с заявлением, в котором сказал, что не собирается покидать свой пост.
ИСТОЧНИК KP.RU