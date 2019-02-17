Forbes посчитал лимоны предметом роскоши для россиян
Лимоны в России являются показателем богатства, как один из престижных продуктов. К таким выводам пришла американская журналистка Лиззи Сакс в материале, опубликованном в журнале Forbes.
Она заявляет, что россияне потребляют лимоны гораздо больше, чем во многих других странах. Причем, уплетаем мы эту кислятину только чтобы продемонстрировать руг другу свою финансовую состоятельность.
"Что у вас ассоциируется с лимонами? Свежесть? Летние дни? Прибрежный климат? Ну а в России и Юго-Восточной Азии их, судя по всему, используют, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление", - пишет Сакс.
По ее словам представитель компании Limoneira, занимающейся выращиванием цитрусовых, Гарольд Эдвардс рассказал, что "в России лимоны не растут и завозить их приходится издалека".
"Это делает кислый желтый цитрусовый дорогим. На самом деле настолько дорогим, что богатые россияне действительно любят включать лимоны в свой рацион. Так они сообщают людям, что у них есть средства, чтобы их себе позволить", - пишет американка.
Скорее всего журналистка поленилась посмотреть в справочнике, где растут лимоны. Эти и другие цитрусовые выращивают не так уж далеко от России: в Азербайджане, Грузии, Абхазии, Молдове, Узбекистане и Таджикистане. А если бы она сравнила цены в российских супермаркетах, то поняла бы, что стоят лимоны дешевле помидоров.
ИСТОЧНИК KP.RU