В США преступник застрелил четырех заложников

СЕГОДНЯ 07:35 2019-02-17T07:38:31+03:00

По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В американском городе Клинтон (штат Миссисипи) неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек. По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

Как сообщает агентство Associated Press, полиции удалось задержать нападавшего. Информации о его личности нет; по предварительным данным, мотивом для совершения преступления стал бытовой конфликт.

Задержанный удерживал заложников в жилом доме в течение примерно 12 часов. В материале Associated Press отмечается, что полицейским удалось спасти двух детей, которые также находились в здании.

Это уже не первая перестрелка за последний месяц в США. Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в школе в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). В результате инцидента, произошедшего 14 февраля, никто не пострадал; местной полиции также удалось задержать нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU