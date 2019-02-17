2019-02-17T07:38:31+03:00
Происшествия

В США преступник застрелил четырех заложников

Инцидент произошел в штате Миссисипи
Александр ДЖУМАЕВ
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По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человекаПо предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Клинтон (штат Миссисипи) неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек. По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

Как сообщает агентство Associated Press, полиции удалось задержать нападавшего. Информации о его личности нет; по предварительным данным, мотивом для совершения преступления стал бытовой конфликт.

Задержанный удерживал заложников в жилом доме в течение примерно 12 часов. В материале Associated Press отмечается, что полицейским удалось спасти двух детей, которые также находились в здании.

Это уже не первая перестрелка за последний месяц в США. Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в школе в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). В результате инцидента, произошедшего 14 февраля, никто не пострадал; местной полиции также удалось задержать нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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