Российский боец Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-17T09:15:25+03:00

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Российский боец Виталий Минаков уступил французу Шейку Конго в поединке на турнире Bellator 216 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Для 34-летнего россиянина это поражение стало первым в карьере, в ходе которой он одержал 22 победы.

По итогам трех раундов поединка 43-летний боец из Франции одержал верх по очкам. Все судьи отдали победу Конго, для которого эта победа стала 30-й в карьере - 30:27, 29:28, 29:28. Таким образом, француз стал официальным претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, обладателем которого в настоящий момент является американец Райан Бейдер.

Российские боец Виталий Минаков потерпел первое поражение к карьере.Bellator MMA on Twitter

Виталий Минаков впервые стал чемпионом Bellator в 2013 году. Спустя год он защитил свой титул, победив Конго единогласным решением судей, после чего принимал участие в Fight Nights Global. В конце августа прошлого года россиянин вновь подписал контракт с Bellator на улучшенных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU