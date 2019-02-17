Бой Минаков-Конго: Команда Виталия может опротестовать результат поединка

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-17T09:20:59+03:00

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Команда российского бойца Виталия Минакова не согласна с результатом боя с французом Шейком Конго и может подать опротестовать решение судей. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это", - приводит ТАСС слова Магомедова.

Поражение в бою с Конго стало первым для Минакова, который за свою карьеру одержал 22 победы. 43-летний боец из Франции, в свою очередь, одержал свою 30-ю победу при 10 поражениях; благодаря победе в этом бою Конго стал официальным претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, обладателем которого является американец Райан Бейдер.

Российские боец Виталий Минаков потерпел первое поражение к карьере.Bellator MMA on Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU