Прощание с Михаилом Юрьевым пройдет в храме на Николоямской улице

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-17T09:59:29+03:00

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Прощание с известным политиком и предпринимателем Михаилом Юрьевым пройдет 17 февраля в храме на Николоямской улице. Церемония начнется в 12.00 по московскому времени.

"12 часов, храм в честь святителя Алексия Московского на Николоямской улице. Похороны пройдут на кладбище в селе Знаменское, где он жил", - сообщил Радио "Комсомольская правда" журналист и телеведущий Михаил Леонтьев, который в течение двух лет вместе с Юрьевым вел программу "Главтема".

Политик и предприниматель Михаил Юрьев скончался вечером 15 февраля. До того, как стать радиоведущим и бизнесменом, Юрьев был депутатом нижней палаты российского парламента от партии "Яблоко", а в 1996 году знаял пост вице-спикера Госдумы.

О причине смерти Юрьева не сообщается. Известно, что бизнесмен в последние годы своей жизни тяжело болел.

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15 февраля не стало удивительного человека, известного политика и предпринимателя Михаила Юрьева. Ему было всего 59 лет. Последние два года он вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел ставшую уже культовой и легендарной программу «Главтема» на Радио «Комсомольская правда», в которой говорил какой должна быть Россия, чтобы занять подобающее ей место в мире. Одно из первых мест (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692222" frameborder="0"></iframe> Умер известный российский политик и предприниматель Михаил Юрьев.Последние два года он вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел программу «Главтема» на Радио «Комсомольская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU