Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-17T10:38:37+03:00

О своей поездке в Иркутскую область олимпийская чемпионка рассказала в соцсетях [видео]

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова покаталась на коньках на льду озера Байкал. Об этом фигуристка рассказала в своем Instagram.

"Понимаю,почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший Антистресс.Сидеть ,смотреть на горы,закат,обычных людей,покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск ", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).

adelina_sotnikova14 Понимаю,почему многие мечтают побывать тут Самый лучший Антистресс Сидеть ,смотреть на горы,закат,обычных людей,покататься на коньках Хоть переезжай в Иркутск

По состоянию на утро 17 февраля, видео с Сотниковой, катающейся на коньках, посмотрели более 11 тысяч просмотров. Отметку "Нравится" под другой записью фигуристки, посвященной этой поездке в Иркутскую область, поставили почти 4 тысяч человек; 30 пользователей оставили под ней свои коментарии.

adelina_sotnikova14 Аделина Сотникова проехала по льду Байкала

Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в неполные 18 лет в 2014 году. Последнее ее выступление на соревновании по фигурному катанию датируется началом 2018 года.

КСТАТИ

Евгений Плющенко: Аделина Сотникова уйдет на тренерскую работу

- Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно, - сказал журналистам о возможном возвращении в спорт фигуристки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко. - Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу «Лебединое озеро» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU