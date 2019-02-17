Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова покаталась на коньках на льду озера Байкал. Об этом фигуристка рассказала в своем Instagram.
"Понимаю,почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший Антистресс.Сидеть ,смотреть на горы,закат,обычных людей,покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск ", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).
По состоянию на утро 17 февраля, видео с Сотниковой, катающейся на коньках, посмотрели более 11 тысяч просмотров. Отметку "Нравится" под другой записью фигуристки, посвященной этой поездке в Иркутскую область, поставили почти 4 тысяч человек; 30 пользователей оставили под ней свои коментарии.
Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в неполные 18 лет в 2014 году. Последнее ее выступление на соревновании по фигурному катанию датируется началом 2018 года.
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Евгений Плющенко: Аделина Сотникова уйдет на тренерскую работу
- Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно, - сказал журналистам о возможном возвращении в спорт фигуристки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко. - Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу «Лебединое озеро» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU