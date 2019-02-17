Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-17T10:49:45+03:00

В матче против "Чикаго" россиянин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу

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Российский нападающий команды "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сообщение об этом было опубликовано на сайте лиги.

В матче "Коламбуса" против "Чикаго Блэкхокс", закончившемся со счетом 5-2 в пользу команды Панарина, россиянин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Второй звездой дня был признан нападающий команды "Филадельфия Флайерз" Трэвис Конекни. В матче против "Детройта" он принес своей команде победу в овертайме, а также забросил одну шайбу в основное время.

Третьей звездой игрового дня стал российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Россиянин дважды отличился в игре против "Калгари", а также отметился одной результативной передачей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о рекорде, побитом нападающим команды "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. В январе этого года россиянин заработал свое 1171-е очков и вошел в топ-50 игроков НХЛ по количеству набранных очков.

ИСТОЧНИК KP.RU