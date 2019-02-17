Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-17T11:07:39+03:00

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Новейшая неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП "Бронебойщик" прошла государственные испытания. Об этом сообщил глава концерна "Техмаш", разработавшего данный образец вооружения, Владимир Лепин.

"Объем государственных испытаний авиационной ракеты нового поколения С-8ОФП, известной как "Бронебойщик", завершен в 2018 году", - заявил руководитель предприятия в интервью сайту телеканала "Звезда".

Ракета предназначена для нанесения ударов по наземным целям, ей могут оснащаться ударные самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8. "Бронебойщик" может пробивать различные преграды, стоящие перед заданными целями; в зависимости от настроек взрывателя данная ракета способна взрываться как перед препятствием, так и за ним, продолжая при этом полет.

С-8ОФП после принятия на вооружение ВС РФ дополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8.

ИСТОЧНИК KP.RU