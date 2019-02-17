В состав новой модификации экипировки "Ратник" войдет сверхлегкий беспилотник

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-17T11:31:24+03:00

В настоящий момент в российской армии используется экипировка "Ратник" второго поколения. Фото: ЦНИИТОЧМАШ

Летательный аппарат будет использоваться для оперативной воздушной разведки

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"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ) ведет разработку беспилотного летательного аппарата, которым будет оснащаться боевая экипировка "Ратник" третьего поколения.

"Микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Бесшумный малогабаритный беспилотник позволяет с безопасного расстояния следить за объектами противника, их расположением и маневрированием", - приводит ТАСС слова представителей предприятия. Отмечается, что система сможет находить цели, барражировать в заданной зоне и совершать облет указанной территории.

По словам индустриального директора корпорации "Ростех", в состав которой входит ЦНИИТОЧМАШ, применение беспилотника в экипировке нового поколения повысит ее эффективность и позволит военнослужащим оперативно получать необходимую информацию для принятия решений.

Масса летательного аппарата не будет превышать 1,5 кг. Отмечается, что комплекс сможет вести работу практически в любых погодных условиях.

В настоящий момент в российской армии используется экипировка "Ратник" второго поколения. Новую ее модификацию планируется оснастить медицинскими датчиками, противоминной обувью и электронным забралом, позволяющим стрелять в противника из-за угла.

ИСТОЧНИК KP.RU