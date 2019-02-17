В Париже прошла массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-17T12:01:49+03:00

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Экстренные службы Парижа эвакуировали 1600 человек из-за разминирования бобы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Сегодня утром рядом с жителями Порт-де-ла-Шапель. По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы из этого квартала", - написала глава городской администрации в своем Twitter. В обеспечении эвакуации находящихся в районе людей принимают участие муниципальные службы, отметила она. Обезвреживанием неразорвавшегося снаряда занимаются взрывотехники.

Ранее сайт kp.ru сообщал о взрыве, прогремевшем в здании пекарни в Девятом округе Парижа. Причиной трагедии стал взрыв бытового газа; в результате инцидента погибли 3 человека, 47 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU