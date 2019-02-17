2019-02-17T13:15:07+03:00
Происшествия

Торговый центр на юге Москвы проверяют после сообщения о минировании

Речь идет о ТЦ "Каширская Плаза"
Александр ДЖУМАЕВ
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Сотрудники правоохранительных органов проверяют помещения торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза", расположенного на юге МосквыСотрудники правоохранительных органов проверяют помещения торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза", расположенного на юге МосквыФото: Архив "КП"
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Сотрудники правоохранительных органов проверяют помещения торгово-развлекательного центра "Каширская Плаза", расположенного на юге Москвы. Причиной этому стало сообщение о минировании здания. Об этом сообщил осведомленный источник.

"В Москве оцеплена Каширская плаза, возле ТЦ дежурят МЧС, пожарные, полиция, скорая. Всех посетителей вывели, причина эвакуации - поступил звонок с сообщением о минировании здания", - рассказал источник.

В Москве оцеплена Каширская плаза.

Он также отметил, что силовики уже начали проверку здания. На месте ЧП находятся также пожарные расчеты и спасатели.

Сообщения о минировании ТЦ поступили не только московским экстренным службам. В Санкт-Петербурге был эвакуирован торговый центр "Шкиперский молл"; стоит отметить, что это не первое сообщение о минировании этого здания за последние дни.

Эвакуация ТЦ Шкиперский молл в Санкт-Петербурге.

В январе этого года по России прошла волна ложных сообщений о минировании различных административных зданий и мест массового скопления людей. Так, в конце января в Москве эвакуировали ряд торговых центров, школ и университетов; по некоторым данным, большая часть подобных сообщений поступает из-за рубежа.

Сайт kp.ru сообщал об эвакуации Ярославского вокзала 14 февраля. Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании, не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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