2019-02-17T16:34:48+03:00
Политика

Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом

По словам премьера, уверенность в успехе должна стать частью должностных обязанностей чиновников
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ему приходится быть уверенным в достижении поставленных целей, поскольку в противном случае пессимистические настроения передадутся окружающим его людям.

"Я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм", - заявил Медведев в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ, посвященном реализации национальных проектов.

Премьер не в первый раз высказывается на эту тему. Ранее в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава кабинета министров обратился к участникам встречи с призывом сделать уверенность в себе частью должностных обязанностей каждого из них. Председатель правительства подчеркнул, что чиновники и бизнесмены должны приложить все усилия, чтобы передать положительный настрой гражданам России

ИСТОЧНИК KP.RU

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