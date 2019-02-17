Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе Прогресо

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-17T14:10:53+03:00

В церемонии прощания приняли участие как родственники Салы, так и жители города Фото: REUTERS

Нападающий, незадолго до своей гибели перешедший в "Кардифф Сити", стал жертвой крушения частного самолета

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В небольшом аргентинском городе Прогресо состоялась церемония прощания с футболистом Эмилиано Салой - самым известным уроженцем этого населенного пункта. Именно здесь Сала, впоследствии ставший игроком французского "Нанта", играл в футбол до 15 лет.

В церемонии прощания приняли участие как родственники Салы, так и жители города. Участники траурной процессии несли цветы, рисунки и письма, которые оставляли рядом с гробом.

Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе ПрогресоФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Соболезнования семье Салы выразили и футбольные клубы, в которых он играл. Ранее президент футбольного клуба "Нант", за который аргентинец играл до 2019 года, объявил о закреплении номера 9 за Салой в качестве дани памяти футболисту.

Самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала, потерпел крушение в январе 2019 года. Футболист изначально был объявлен пропавшим без вести, однако 7 февраля было официально объявлено, что спасатели нашли тело футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU