Арабские Эмираты закупили у США противоракетный комплекс Patriot

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-17T16:29:44+03:00

В Дубае открылся крупнейший на Ближнем Востоке оружейный салон

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ОАЭ приобрели у американской компании Raytheon противоракетный комплекс Patriot на сумму более 356 миллионов долларов.

Крупнейший на Ближнем Востоке оружейный салон в воскресенье открылся в Дубае.

- За первый день работы выставки вооруженные силы заключили контракт на поставку системы ПРО Patriot на сумму 1,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 356 миллионов долларов), - отметил представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.

Когда, согласно контракту, планируется поставка этих комплексов вооруженным силам ОАЭ, аль-Хасани не сообщил.

Известно, что в первый день работы выставки вооруженные силы Эмиратов заключили контракты с различными местными и иностранными компаниями на сумму более четырех миллиардов дирхамов ОАЭ (свыше одного миллиарда долларов), сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot. Президент Турции сделал заявление после неофициального срока, установленного США.

Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.

ИСТОЧНИК KP.RU