Арабские Эмираты закупили у США противоракетный комплекс Patriot
ОАЭ приобрели у американской компании Raytheon противоракетный комплекс Patriot на сумму более 356 миллионов долларов.
Крупнейший на Ближнем Востоке оружейный салон в воскресенье открылся в Дубае.
- За первый день работы выставки вооруженные силы заключили контракт на поставку системы ПРО Patriot на сумму 1,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 356 миллионов долларов), - отметил представитель вооруженных сил ОАЭ бригадный генерал Мухаммед аль-Хасани.
Когда, согласно контракту, планируется поставка этих комплексов вооруженным силам ОАЭ, аль-Хасани не сообщил.
Известно, что в первый день работы выставки вооруженные силы Эмиратов заключили контракты с различными местными и иностранными компаниями на сумму более четырех миллиардов дирхамов ОАЭ (свыше одного миллиарда долларов), сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot. Президент Турции сделал заявление после неофициального срока, установленного США.
Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.
ИСТОЧНИК KP.RU