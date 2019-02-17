СЕГОДНЯ 17:55 2019-02-17T18:11:38+03:00

В США не хотят, чтобы сирийские власти взяли под контроль северо-восток страны Фото: REUTERS

По словам американского спецпредставителя по Сирии, в противном случае это привело бы к "дестабилизации обстановки"

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отметил, что возвращение Дамаском контроля над северо-востоком страны не привело бы к восстановлению стабильности в этих районах.

Он также добавил, что США не хотят, чтобы власти Сирии "туда вернулись, потому что они не способствуют стабильности, они дестабилизируют обстановку".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии. Однако когда американские военные окончательно покинут сирийскую землю, политик не сказал.

А в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над террористами в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

В январе этого года стало известно, что Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии. Отмечается, что Анкара не приемлет возможность передачи военных баз и имущества США курдским вооруженным формированиям.

Дамаск после обстрелов и бомбардировок.Присылайте свои видео на reporter@kp.ru Подпишитесь на наш канал: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=kpru Следите за новостями: Facebook https://www.facebook.com/onlinekpru Вконтакте http://vk.com/kpru Twitter https://twitter.com/onlinekpru Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/kpru

ИСТОЧНИК KP.RU