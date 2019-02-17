СЕГОДНЯ 19:11 2019-02-17T19:11:24+03:00

Российский посол рассказал, сколько памятников Красной армии снесли в Польше с 2014 года Фото: ТАСС

Сергей Андреев отметил, что местные власти стараются меньше говорить на эту тему

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В Польше снесли порядка 100 памятников Красной армии за последние пять лет после кампании по борьбе с установленными в честь красноармейцев мемориалами. Об этом рассказал российский посол в стране Сергей Андреев.

Он также отметил, что польские власти стараются меньше говорить на эту тему, так как понимают, "насколько она неприличная для тех, кто такие вещи творит".

Также Андреев подчеркнул, что речь идёт только о памятниках вне территорий захоронений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года стало известно о том, что в Варшаве снесут памятник Благодарности Красной армии. Это связано с принятым законом о запрете пропаганды коммунизма.

Спустя несколько дней Россия заявила, что может ввести санкции против Польши за снос памятников советским воинам. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что эти шаги могут быть и политического, и экономического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU