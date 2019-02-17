2019-02-17T19:31:54+03:00
В мире

Курц заявил о хороших отношениях между Австрией и Россией

Также австрийский канцлер считает, что "президент США является самым могущественным человеком в мире"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Курц заявил о хороших отношениях между Австрией и РоссиейКурц заявил о хороших отношениях между Австрией и РоссиейФото: REUTERS
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что у Вены и Москвы сложились традиционно хорошие отношения и его страна также заинтересована в продуктивном общении с Западом и Востоком.

- Австрия, как маленькая, но сильная экспортная страна, заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком. С Россией у нас традиционно хорошие контакты, - подчеркнул политик.

При этом Курц считает, что «президент США является самым могущественным человеком в мире, а Соединённые Штаты - самой большой сверхдержавой».

Политик также заявил, что США в последнее время уделяли мало внимания Австрии, но сегодня они являются для этой европейской страны вторым по важности экономическим партнёром после Германии, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна нацелена на диалог с Россией. Политик отметил, что между странами существуют хорошо налаженные контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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