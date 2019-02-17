СМИ США рассказали о российском "убийце танков Abrams"

СЕГОДНЯ 20:13 2019-02-17T20:13:59+03:00

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Эксперт американского журнала "The National Interest " Чарли Гао в своей статье рассказал о разрабатываемом российском переносном ПТРК, который способен стать "серьезной угрозой для танков НАТО".

- Новый ракетный комплекс является инновационным, так как он предназначен для использования по принципу "выстрелил - забыл", - подчеркнул Гао.

Журналист отметил, что разработчики намерены усилить бронепробиваемость нового ПТРК. Это может быть связано с укреплением броневых конструкций в танках НАТО

Чарли Гао также обратил внимание на то, что новый ПТРК может быть использован в урбанизированной местности, что существенно расширит боевые возможности вооружения. В то же время американский комплекс Javelin, хотя и является переносным, представляет собой достаточно громоздкую систему, с которой сложно быстро вступить в бой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне испытания российской ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены. По данным источников, заявленные характеристики реактора были подтверждены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/644200" frameborder="0"></iframe> «Буревестник» — плохая весть для ПРО: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет.

ИСТОЧНИК KP.RU