СЕГОДНЯ 20:31 2019-02-17T20:50:10+03:00

Премьер-министр Польши отказался от визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте Фото: REUTERS

Ранее израильский политик заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил визит в Израиль из-за слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху об участии поляков в Холокосте.

- В последние дни в медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений в адрес польского государства. Премьер-министр Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросу обвинения польского государства, - подчеркнул глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

Ранее израильские СМИ процитировали Нетаньяху, говорившего, что "поляки сотрудничали с нацистами" и он не знает никого, кто был бы осужден за высказывания об этом.

В четверг, 14 февраля, израильский премьер прокомментировал польский закон, предусматривающий ответственность за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста, сообщили в эфире Польского телевидения.

Вместо Моравецкого Польшу на заседании Вышеградской четверки в Израиле будет представлять министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов Биньямина Нетаньяху о Холокосте.

В этот же день Нетаньяху задержался в Польше из-за поломки самолета. Вылет израильского премьера отложили на несколько часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/637161" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU