SOS и 50-метровый флаг России: Жильцы сносимого в Сочи дома нарисовали на крыше сигнал бедствия

СЕГОДНЯ 22:12 2019-02-17T22:12:51+03:00

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Жильцы многоквартирных домов в Сочи, которые собираются снести, заявили о своем протесте необычным способом. Собственники квартир МЖК на улице Белорусская в Адлерском районе нарисовали на крыше высоток 30-метровый международный сигнал бедствия SOS и 50-метровый флаг России. Люди надеются, что рисунки увидят из самолета пролетающие над Сочи чиновники и отреагируют на их проблему.

- Мы провели акцию «Крик о помощи». Наш дом, зарегистрированный в Росреестре и поставленный на налоговый и кадастровый учеты, начали сносить, - рассказала «Интерфаксу» Марина Гусева, владелица одной из квартир.

Собственники квартир в многоквартирном доме по адресу Белорусская, 4 – жители разных регионов России, купившие жилье в городе на берегу Черного моря. Снести здание постановил Адлерский районный судом Сочи.

Необычную акцию прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин: по его мнению, оставлять людей без крыши над головой нельзя, тем более, что действия властей позволяли строить эти дома. Поскольку многоэтажки не представляют угрозы для жизни, власти должны пойти на компромисс и рассмотреть возможность сохранить высотки.

- Сносить, ранее возведенные дома и зарегистрированные в Росреестре, поставленные на кадастровый и налоговый учет, неправильно, - уверен Сергей Катырин.

Однако мэр Сочи Анатолий Пахомов настаивает: незаконно возведенное жилье должно быть уничтожено. Под снос попадут более 50 многоэтажек. Сейчас администрация города подыскивает инвестора для этих работ. Сровняв дома с землей, инвестор получит в собственность участок.

Напомним, решение о сносе 54 домов вынесли районные суды Сочи. Ранее эти же суды узаконили строительство многоквартирных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU