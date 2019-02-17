2019-02-17T22:35:45+03:00
Здоровье

Назван продукт, который резко увеличивает риск развития рака

Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Ученые назвали продукт, который резко увеличивает риск развития ракаУченые назвали продукт, который резко увеличивает риск развития ракаФото: Евгения ГУСЕВА
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Группа ученых Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружила, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Ранее специалисты провели ряд опытов над мышами. Одной группе животных давали количество сахарозы, которое сопоставимо с объемом, потребляемым людьми во многих западных странах. Другие сидели на специальной диете без сахара. Позже ученые пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

Помимо этого специалисты выяснили, что диета с высокофруктозным кукурузным сиропом привела к росту метастазов в легких подопытных, сообщает издание Food News.

По мнению специалистов, столовый сахар в своем рационе нужно заменить медом.

Ученые обратили внимание и на тот факт, что опасный высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах - конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе. Эксперты также подчеркнули важность сбалансированного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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