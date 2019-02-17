Назван продукт, который резко увеличивает риск развития рака
Группа ученых Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружила, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Ранее специалисты провели ряд опытов над мышами. Одной группе животных давали количество сахарозы, которое сопоставимо с объемом, потребляемым людьми во многих западных странах. Другие сидели на специальной диете без сахара. Позже ученые пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.
Помимо этого специалисты выяснили, что диета с высокофруктозным кукурузным сиропом привела к росту метастазов в легких подопытных, сообщает издание Food News.
По мнению специалистов, столовый сахар в своем рационе нужно заменить медом.
Ученые обратили внимание и на тот факт, что опасный высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах - конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе. Эксперты также подчеркнули важность сбалансированного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU