Посольство РФ считает провокацией появление российского флага на соборе в Солсбери

17 Февр. 23:15 2019-02-17T23:15:21+03:00

Официальные власти Великобритании не предоставили никакую информацию по этому вопросу

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Появление российского флага на соборе в Солсбери является провокацией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.

"Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", - сказал он.

Дипломат отметил, что у посольства нет никакой официальной информации на этот счет. Кроме того, Лондон до сих пор не представил никаких доказательств причастности России к отравлению двух человек в Солсбери. Британская сторона настаивает на секретности расследования, передает ТАСС.

"Появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители Солсбери заметили большой российский флаг ранним утром в воскресенье, который ранее неизвестные водрузили на Солсберийский собор Девы Марии. Полотнище было прикреплено не на сам 123-метровый шпиль, а на строительные леса. ФЛаг быстренько убрали, а полиция начала расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU