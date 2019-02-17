Посольство РФ считает провокацией появление российского флага на соборе в Солсбери
Появление российского флага на соборе в Солсбери является провокацией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.
"Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", - сказал он.
Дипломат отметил, что у посольства нет никакой официальной информации на этот счет. Кроме того, Лондон до сих пор не представил никаких доказательств причастности России к отравлению двух человек в Солсбери. Британская сторона настаивает на секретности расследования, передает ТАСС.
"Появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года", - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители Солсбери заметили большой российский флаг ранним утром в воскресенье, который ранее неизвестные водрузили на Солсберийский собор Девы Марии. Полотнище было прикреплено не на сам 123-метровый шпиль, а на строительные леса. ФЛаг быстренько убрали, а полиция начала расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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