2019-02-17T23:34:19+03:00
Политика

Захарова прокомментировала публикацию в британской прессе о здоровье Скрипаля

Представитель МИД РФ считает подобную информацию примером "управляемой утечки" из спецслужб
Юлия ДИВЕЕВА
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Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария ЗахароваДиректор Департамента информации и печати МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Примером “управляемой утечки” назвала статью британской The Sunday Times о состоянии здоровья экс-шпиона Сергея Скрипаля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, появление таких новостей служит подтверждением того, что пресса в Великобритании связана со спецслужбами.

"Очередной пример "управляемой утечки". Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", - написала Захарова в Facebook.

Ранее сайт "КП" цитировал статью газеты The Sunday Times, в которой говорилось об ухудшении здоровья бывшего британского шпиона. Издание сообщило, что мужчине оказывают медицинскую помощь на дому. Лечащие врачи заявили, что Скрипаль, скорее всего, не сможет полностью поправиться, поскольку "вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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