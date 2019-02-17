"Мосгортранс" рекомендует москвичам пораньше выезжать на работу

17 Февр. 23:59 2019-02-18T00:04:43+03:00

В Москве не работают пять станций Сокольнической линии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба предприятия напомнила, что пять станций Сокольнической линии закрыты до 24 февраля

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Жителям восточных районов Москвы в понедельник рекомендуется пораньше выходить на работу. С таким советом к москвичам обратились сотрудники ГУП "Мосгортранс".

"Завтра рабочий день. Хотим напомнить, пять станций Сокольнической линии закрыты (строят новую линию метро)", - говорится в Twitter предприятия.

Схема закрытых станций Красной ветки московского метрополитена.Фото: twitter.com/mosgortrans

Из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) с 16 по 24 февраля не будут работать станции метро на участке от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского". В ГУП отметили, что Всю неделю для жителей востока Москвы работают МЦК, регулярные наземные маршруты, бесплатные автобусы КМ и трамвай № 13.

"Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома", - говорится в сообщении "Мосгортранса".

Как писал ранее сайт kp.ru, на этой неделе поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская". Между закрытыми станциями будут ездить бесплатные автобусы компенсационного маршрута с табличкой КМ. Они станут курсировать каждую минуту с остановками у павильонов подземки. По обычному расписанию этот отрезок метро начнет работать 25 февраля в 5.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU