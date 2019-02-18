2019-02-18T01:01:12+03:00
Общество

Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику

Специалисты проведут работы для сохранения тела вождя Октябрьской революции 1917 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Мавзолей Ленина на Красной площади в МосквеМавзолей Ленина на Красной площади в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мавзолей вождя революции 1917 года Владимира Ильича Ленина с 18 февраля закрывается на два месяца для проведения профилактических работ. Об этом сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Речь идет о мерах, которые необходимы для сохранения мумифицированного тела Ленина. Специалисты отмечают, что такое обслуживание должно проводиться раз в один-два года. Последняя профилактика проводилась в 2017 году.

Для сохранности тела Ленина в мавзолее используется уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим, а также особые методики, разработанные отечественными специалистами. Подобному бальзамированию подвергались тела тринадцати политических лидеров разных стран, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 19 октября 2018 года в соцсети попал снимок спешащих по вызову в Мавзолей врачей «Скорой помощи». ФОто моментально стало вирусным и породило множество шуток. Остроумные пользователи принялись выдвигать свои версии, в том числе, что врачи приехали «реанимировать» Владимира Ильича или просто проверить пульс у вождя Октябрьской революции.

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Вопрос о том, стоит ли захоронить тело вождя мирового пролетариата, долгие годы остается темой для бурных дискуссий. Между тем, Мавзолей на Красной площади по сей день является одной из главных достопримечательностей Москвы. Об открытиях, которые сделали ученые, более 90 лет сохраняющие останки Ленина, «Комсомолке» рассказал антрополог, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей ЮРЧАК (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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