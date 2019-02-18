2019-02-18T02:29:59+03:00
Экономика

PDVSA опровергла сообщение о блокировке ее счетов в Газпромбанке

Компания обвинила прессу в попытке навредить ее работе
Юлия ДИВЕЕВА
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Счета компании PDVSA не были заморожены в банкеСчета компании PDVSA не были заморожены в банкеФото: СОЦСЕТИ
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Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA опровергла сообщение прессы о заморозке ее счетов в российском Газпромбанке. Заявление сделала пресс-служба предприятия в официальном аккаунте в Twitter

"PDVSA категорически опровергает новую попытку навредить работе нашей нефтяной промышленности лживыми новостями", - говорится в сообщении.

В нефтяной компании отметили, что атака "была срежиссирована лицами, близкими к правым силам, и американскими СМИ". Также в Twitter опубликованы скриншоты новостных заметок о блокировке счетов.

Ранее сайт kp.ru писал, что агентство Reuters в субботу сообщило о заморозве счетов венесуэльской нефтяной компании PDVSA. По словам собеседника агентства, решение якобы было принято для того, чтобы снизить потенциальные риски из-за санкций США. А неделй ранее появились сообщения, что PDVSA переводит свои зарубежные счета с Газпромбанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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