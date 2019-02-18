2019-02-18T02:54:27+03:00
Политика

Глава ОБСЕ осудил Киев за отказ пускать на выборы российских наблюдателей

Мирослав Лайчак выразил надежду, что власти Украины пересмотрят свое решение
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и глава МИД Украины Павел КлимкинПредседатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и глава МИД Украины Павел КлимкинФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Отказ Киева пускать российских наблюдателей на выборы противоречит принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ. Такое заявление 17 февраля сделал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Дипломаты встретились в Брюсселе и обсудили нынешнее состояние ситуации на Украине, отношения республики с соседними странами, а также акцентировали свое внимание на приближающихся выборах президента страны, которые пройдут в Незалежной в марте.

По словам пресс-секретаря словацкого внешнеполитического ведомства Бориса Гандела, глава ОБСЕ обратился к Климкину с пожеланием, чтобы Киев пересмотрел свое решение по российским наблюдателям в составе миссий ОБСЕ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах президента, назначенных на 31 марта. Позже Россия решила не направлять своих наблюдателей на Украину просто из соображений их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волкер пожаловался на отсутствие у России желания "встретится и поговорить"
PDVSA опровергла сообщение о блокировке ее счетов в Газпромбанке
Трамп будет отстаивать режим ЧП
ОАЭ купили у России "Корнеты" и "Панцири" на 51,8 миллиона долларов
Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику
Саакашвили сдал анализ на “негрузинскую кровь”
"Мосгортранс" рекомендует москвичам пораньше выезжать на работу
Захарова прокомментировала публикацию в британской прессе о здоровье Скрипаля
Посольство РФ считает провокацией появление российского флага на соборе в Солсбери
Крымские татары попросили убрать из местных школ учебник по истории Крыма
Назван продукт, который резко увеличивает риск развития рака
SOS и 50-метровый флаг России: Жильцы сносимого в Сочи дома нарисовали на крыше сигнал бедствия
Орешкин посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях
Британскиие СМИ узнали об ухудшающемся здоровье Сергея Скрипаля
Москву ждет резкое похолодание
Премьер-министр Польши отказался от визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте
Британская полиция начала расследование по флагу на Солсберийском соборе
СМИ США рассказали о российском "убийце танков Abrams"
Курц заявил о хороших отношениях между Австрией и Россией
Российский посол рассказал, сколько памятников Красной армии снесли в Польше с 2014 года
В Москве на Преображенском рынке случился сильный пожар
В США не хотят, чтобы сирийские власти взяли под контроль северо-восток страны
Диетологи назвали продукты для избавления от глубинного жира на животе
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом