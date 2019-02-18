Глава ОБСЕ осудил Киев за отказ пускать на выборы российских наблюдателей

СЕГОДНЯ 02:49 2019-02-18T02:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Отказ Киева пускать российских наблюдателей на выборы противоречит принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ. Такое заявление 17 февраля сделал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Дипломаты встретились в Брюсселе и обсудили нынешнее состояние ситуации на Украине, отношения республики с соседними странами, а также акцентировали свое внимание на приближающихся выборах президента страны, которые пройдут в Незалежной в марте.

По словам пресс-секретаря словацкого внешнеполитического ведомства Бориса Гандела, глава ОБСЕ обратился к Климкину с пожеланием, чтобы Киев пересмотрел свое решение по российским наблюдателям в составе миссий ОБСЕ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах президента, назначенных на 31 марта. Позже Россия решила не направлять своих наблюдателей на Украину просто из соображений их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU