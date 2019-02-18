Председатель ОБСЕ обеспокоен героизацией Бандеры на Украине

СЕГОДНЯ 04:32 2019-02-18T04:32:30+03:00

Лайчак договорился с Климкиным, что этим вопросом вплотную займутся историки

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Словацкая общественность обеспокоена ростом национализма на Украине и героизацией сотрудничавшего с фашистами Степана Бандеры. Об этом глава украинского МИД Павлу Климкину заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во время встречи в воскресенье в Брюсселе.

"Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран", - сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

Напомним, что в декабре 2018 года Верховная рада приняла постановление о 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры и сделали 1 января официальным праздником в его честь.

Степан Бандера был идеологом украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в РФ)). После Второй мировой войны жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью Организации украинский националистов (ОУН - экстремистская организация , запрещена в РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU