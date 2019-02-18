Минстрой не планирует субсидировать ипотеку

СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-18T05:02:02+03:00

На данный момент в этом нет необходимости

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не будет в ближайшее время разрабатывать программу по субсидированию ипотечных ставок. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

Он отметил, что в течение 2019 года процент по жилищным кредитам составит 10,5-11%, поскольку крупнейшие банки подняли свои ставки на 1,5-2,5%. Вопрос субсидирования может подниматься в будущем если того потребует ситуация.

"При ухудшении макроэкономических показателей и их влиянии на рост ипотечной ставки совместно с другими федеральными органами исполнительной власти такие механизмы могут обсуждаться", - прояснил Стасишин в интервью газете "Известия".

Издание отмечает, что в прошлом году отмечен рекордный рост ипотечного рынка. По данным Центробанка, общий объем выданных ссуд превысил 3 трлн рублей, граждане получили почти 1,5 млн займов. При этом средняя ставка в течение всего 2018-го снижалась и впервые в истории опустилась ниже 10% годовых.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр труда Максим Топилин сообщил, что правительство России планирует отменить ограничительные сроки по предоставлении льготной ипотеки под 6% годовых семьям с двумя и более детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU