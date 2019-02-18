"Авангард" рекомендован на вооружение ВС России

СЕГОДНЯ 05:29 2019-02-18T05:29:13+03:00

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Ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард" рекомендован Государственной комиссией к принятию на вооружение в вооруженные силы РФ. Об этом стало известно после прошедшего последнего испытания.

"Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", - цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, что зачетные летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым крылатым планирующим блоком "Авангард" Минобороны провело 26 декабря 2018 года. Снаряд был запущен с позиционного района Домбаровский по полигону Кура (Камчатский край).

Как рассказывал сайт kp.ru, американские СМИ не оставили без внимания успешные испытания "Авангарда". Глава стратегического командования США Джон Хайтен "мрачно оценил" способность своей страны перехватить такое оружие, способное нести ядерный заряд. Он признал, что у Америки нет никакой защиты от него.

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ИСТОЧНИК KP.RU