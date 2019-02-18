2019-02-18T06:55:45+03:00
Спорт

Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете в Солт-Лейк-Сити

Призовые места завоевали сборные Франции, Германии и Норвегии
Юлия ДИВЕЕВА
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Российская сборная показала седьмой результат в смешанной эстафете на этапе Кубка мираРоссийская сборная показала седьмой результат в смешанной эстафете на этапе Кубка мираФото: REUTERS
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Сборная России по биатлону заняла седьмое место в смешанной эстафете, прошедшей в американском Солт-Лейк-Сити в рамках очередного этапа Кубка мира. На трассу в воскресенье вышли Евгений Гараничев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.

Команда на дистанции (2x6 + 2x7,5 км) допустила семь промахов. Отставание от лидеров гонки составило 2 минуты 41,3 секунды.

А лучшее время показала французская сборная, которая преодолела дистанцию за 1 час 3 минуты 51,4 секунды с тремя промахами. За Францию выступали Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Селия Эмонье и Анаис Шевалье, передает Интерфакс.

Второй результат у команды Германии. Немцы отстали от победителей на 13,5 секунды и допустили шесть промахов. А бронза у норвежцев. От результата французов их отделяют 1 минута 2,2 секунды. Кроме того спортсмены сборной Норвегии допустили 11 промахов и уходили на два штрафных круга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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