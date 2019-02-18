Погода в Москве на 18 февраля 2019 года: температура составит -5 градусов

18 Февр. 07:06 2019-02-18T07:06:44+03:00

В столице резко похолодает в ночь с понедельника на вторник Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 18 февраля 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 18 февраля 2019 года будет переменно облачной. Никаких осадков не ожидается, а вот гололедица возможна, причем местами довольно сильная.

Что касается температуры воздуха, то днем в понедельник столбики термометров будут держаться на уровне -5..-3 градуса, в ночные же часы опустятся до -12..-10.

Сайт kp.ru писал о том, что начало этой недели ознаменуется резким похолоданием. В целом, с начала февраля средняя температура на 7,3 градуса превышает месячную норму.

При этом ветер северо-западного и северного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. На сайте Гидрометцентра России уточняется, что местами порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление окажется в районе отметки 749 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU