Российские ракетные системы получат "умные взрыватели" нового поколения

СЕГОДНЯ 07:16 2019-02-18T07:16:16+03:00

Устройство само сможет оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории

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Российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) будут оснащены "умными взрывателями" нового поколения. Об этом сообщил глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

По его словам, уже прошло четыре года с момента выпуска текущей версии, и концерн разрабатывает взрыватели нового поколения. Опытные образцы должны поступить в 2020 году.

"У нас уже есть наработки, которые позволят создать еще более эффективный взрыватель. Это будет "интеллектуальный взрыватель", который самостоятельно сможет оценивать ситуацию, принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории", - рассказал Лепин в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби.

Он уточнил, что на испытания опытных образцов и налаживание серийного производства может понадобиться несколько лет, передает ТАСС.

Концерн "Техмаш" специализируется на разработках и серийных поставках боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU