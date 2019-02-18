Российские ракетные системы получат "умные взрыватели" нового поколения
Российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) будут оснащены "умными взрывателями" нового поколения. Об этом сообщил глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
По его словам, уже прошло четыре года с момента выпуска текущей версии, и концерн разрабатывает взрыватели нового поколения. Опытные образцы должны поступить в 2020 году.
"У нас уже есть наработки, которые позволят создать еще более эффективный взрыватель. Это будет "интеллектуальный взрыватель", который самостоятельно сможет оценивать ситуацию, принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории", - рассказал Лепин в ходе международной оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби.
Он уточнил, что на испытания опытных образцов и налаживание серийного производства может понадобиться несколько лет, передает ТАСС.
Концерн "Техмаш" специализируется на разработках и серийных поставках боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок вооруженных сил.
ИСТОЧНИК KP.RU