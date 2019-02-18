2019-02-18T07:26:52+03:00
В мире

В Сирии задержан боевик, озвучивавший пропагандистские ролики ИГ*

На счету Мухаммеда Халифа несколько десятков аудио- и видеозаписей, в том числе с расправой террористов над пленными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанный в Сирии боевик содержится под стражейЗадержанный в Сирии боевик содержится под стражейФото: REUTERS
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Бойцам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" удалось задержать боевика, который отвечал за озвучку пропагандистских аудио- и видеороликов ИГ*на английском языке.

На счету 35-летнего Мухаммеда Халифа несколько десятков работ. Мужчина африканского происхождения переехал в Канаду из Саудовской Аравии, будучи еще ребенком, а когда вырос - примкнул к террористам.

Взять его под арест удалось лишь в январе 2019 года на территории Сирии. Достоверно известно, что именно Халифа озвучил ряд роликов, на которых запечатлены расправы боевиков над пленными, в том числе над американским журналистом Джеймсом Фоули и иорданским пилотом Муазой Юсеф аль-Касасибой. Эту информацию подтвердили три независимых специалиста и официальные лица США.

"Его голос - наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ*", - сказал старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона Чарльз Уинтер.

При этом сам Халифа в интервью газете The New York Times заявил, что нисколько не жалеет о своих поступках.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в январе на территории Сирии была задержана также группа боевиков, планировавших устроить теракты в Манбидже и за его пределами.

* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Момент взрыва в сирийском Манбидже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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