В Сирии задержан боевик, озвучивавший пропагандистские ролики ИГ*
Бойцам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" удалось задержать боевика, который отвечал за озвучку пропагандистских аудио- и видеороликов ИГ*на английском языке.
На счету 35-летнего Мухаммеда Халифа несколько десятков работ. Мужчина африканского происхождения переехал в Канаду из Саудовской Аравии, будучи еще ребенком, а когда вырос - примкнул к террористам.
Взять его под арест удалось лишь в январе 2019 года на территории Сирии. Достоверно известно, что именно Халифа озвучил ряд роликов, на которых запечатлены расправы боевиков над пленными, в том числе над американским журналистом Джеймсом Фоули и иорданским пилотом Муазой Юсеф аль-Касасибой. Эту информацию подтвердили три независимых специалиста и официальные лица США.
"Его голос - наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ*", - сказал старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона Чарльз Уинтер.
При этом сам Халифа в интервью газете The New York Times заявил, что нисколько не жалеет о своих поступках.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в январе на территории Сирии была задержана также группа боевиков, планировавших устроить теракты в Манбидже и за его пределами.
* - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Момент взрыва в сирийском Манбидже.
ИСТОЧНИК KP.RU