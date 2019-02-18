2019-02-18T07:40:51+03:00
Политика

Член ЦК КП Китая встретился с главой МИД Германии в Мюнхене

Стороны обсудили готовность к укреплению сотрудничества между странами, а также противостояние глобальным вызовам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи (слева) и глава МИД Германии Хайко МаасЧлен Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи (слева) и глава МИД Германии Хайко МаасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Член политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе переговоров стороны договорились об укреплении сотрудничества по международным вопросам и совместном противостоянии глобальным вызовам.

"В условиях нынешней ситуации на международной арене Китаю и Германии необходимо укреплять сотрудничество и совместно оберегать мультилатерализм и основанный на правилах миропорядок", - сказал Ян Цзечи.

Маас же подчеркнул, что ФРГ предает огромное значение развитию отношений с КНР в различных сферах, в частности, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Также в Берлине рассчитывают на то, что Пекин будет играть значимую роль на международной арене, в условиях которой Германия также готова укреплять стратегическое сотрудничество, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Мюнхенская конференция проходила на территории немецкого города в период с 15 по 17 февраля. От России на данном мероприятии присутствовал глава МИД Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦБ хочет контролировать трейдеров нефтепродуктов, чтобы избежать скачков цен
Пять человек попали в больницу после стрельбы в Новом Орлеане
Автоэксперты отмечают гонку цен на машины в России
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Швейцарии
Трамп в мае может посетить Японию
В Сирии задержан боевик, озвучивавший пропагандистские ролики ИГ*
Российские ракетные системы получат "умные взрыватели" нового поколения
Погода в Москве на 18 февраля 2019 года: температура составит -5 градусов
Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете в Солт-Лейк-Сити
Экс-директор ФБР: Трамп из-за Путина не поверил разведке США о ракетах КНДР
Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
"Авангард" рекомендован на вооружение ВС России
Минстрой не планирует субсидировать ипотеку
Председатель ОБСЕ обеспокоен героизацией Бандеры на Украине
Составлен рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни
Волкер пожаловался на отсутствие у России желания "встретиться и поговорить"
Глава ОБСЕ осудил Киев за отказ пускать на выборы российских наблюдателей
PDVSA опровергла сообщение о блокировке ее счетов в Газпромбанке
Трамп будет отстаивать режим ЧП
ОАЭ купили у России "Корнеты" и "Панцири" на 51,8 миллиона долларов
Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику
Саакашвили сдал анализ на “негрузинскую кровь”