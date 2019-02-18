Член ЦК КП Китая встретился с главой МИД Германии в Мюнхене

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-18T07:40:51+03:00

Стороны обсудили готовность к укреплению сотрудничества между странами, а также противостояние глобальным вызовам

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Член политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе переговоров стороны договорились об укреплении сотрудничества по международным вопросам и совместном противостоянии глобальным вызовам.

"В условиях нынешней ситуации на международной арене Китаю и Германии необходимо укреплять сотрудничество и совместно оберегать мультилатерализм и основанный на правилах миропорядок", - сказал Ян Цзечи.

Маас же подчеркнул, что ФРГ предает огромное значение развитию отношений с КНР в различных сферах, в частности, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Также в Берлине рассчитывают на то, что Пекин будет играть значимую роль на международной арене, в условиях которой Германия также готова укреплять стратегическое сотрудничество, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Мюнхенская конференция проходила на территории немецкого города в период с 15 по 17 февраля. От России на данном мероприятии присутствовал глава МИД Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU