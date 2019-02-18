Автоэксперты отмечают гонку цен на машины в России

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-18T08:17:47+03:00

Цены на новые автомобили в 2019 году будут только расти Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Совсем скоро не останется бюджетных автомобилей дешевле одного миллиона рублей

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Автоэксперты делают неутешительные выводы - в России началась гонка цен на новые автомобили. Фактов, способствующих этому, множество:

повышение НДС, дальнейшее ослабление рубля и увеличение затрат автопроизводителей и дилеров. Все приведет к тому, что совсем скоро на рынке перешагнут психологическую отметку в один миллион рублей, то есть, новых машин за эту стоимость уже не останется.

Например, бюджетные Lada Vesta и Hyundai Solaris уже преодолели данный рубеж. Дальше цены будут только расти, отмечают специалисты.

С начала 2019 года практически все автопроизводители обновили ценники. Аналитическое агентство «Автостат» приводит цифры повышения:

Subaru - 50-100 тысяч на весь модельный ряд,

Datsun- 9–16 тыс. рублей,

Cadillac — на 60–300 тыс. рублей,

Porsche — на 186–648 тыс. рублей,

Hyundai — на 8–65 тыс. рублей,

Mitsubishi — на 20–64 тыс. рублей,

«АвтоВАЗ» — на 15–25 тыс. рублей,

Citroen — на 20–100 тыс. рублей,

Peugeot — на 20–80 тыс. рублей,

Renault — на 15–38 тыс. рублей,

Ford — 35–59 тыс. рублей.

Практически на каждую модель ценник был скорректирован в сторону увеличения. Рост отмечен не только в массовом, но и в премиум-сегменте.

Изменение ценовой политики приведет к тому, что в России кардинально поменяется автопарк.

- Учитывая, что тенденция в экономике не поменяется в ближайшие годы, то наш авторынок ждет турецкий сценарий. В 1990-е и нулевые годы тоже было много дорогих импортных автомобилей, но с появлением национального автопрома, ужесточения налогового законодательства и роста цен на бензин в автопарке стали преобладать недорогие автомобили. Это ждет и нас», - комментирует газете «Известия» автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Все факторы указывают на то, что в 2019 году цены на авто в массовом сегменте прибавят 4–7%, а в премиальном — на 5%.

Кстати, в 2019 году россияне получат возможность регистрировать новые автомобили непосредственно в автосалонах без посещения отделений ГИБДД. Контролировать данный процесс будет МВД.

Россияне все более неохотно покупают новые автомобили 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU