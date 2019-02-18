ЦБ хочет контролировать трейдеров нефтепродуктов, чтобы избежать скачков цен

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-18T08:38:20+03:00

Эта мера поможет стабилизировать цены ценники на АЗС, уверены в регуляторе

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Банк России нашел новый способ, как стабилизировать цены на заправках. Для того необходимо предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Если проект будет поддержан, то биржевики должны будут раскрывать организаторам торгов финансовую отчетность, предоставлять информацию о своей деловой репутации и судебных спорах, а также хранить клиентские поручения и данные об их исполнении, включая записи телефонных звонков.

Это не первая попытка пресечь сговор при продаже топлива. Данные меры должны будут подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.

Сегодня у трейдеров есть «серая зона», это способствует нечестной игре. Новые рекомендации будут учтены после обсуждения биржевого комитета ФАС.

- Важно, чтобы кодекс был удобен для всех участников процесса, документ должен дисциплинировать участников торгов, - рассказал газете «Известия» вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака в курсе всех предлагаемых ЦБ инициатив. Как только перестанет действовать соглашение о заморозке розничных цен на бензин и дизель, правительство снова попытается регулировать торговлю нефтепродуктами.

Ранее эксперты компании Argus Consulting сообщили о высоком профиците мощностей по выпуску бензина. По данным исследования, проведенного ими, мощность производства бензина в нашей стране выросла почти на 2 млн. тонн.

Герой Прямой линии с президентом: Цены на бензин бьют мне в самое сердце .

ИСТОЧНИК KP.RU