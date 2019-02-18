2019-02-18T09:07:27+03:00
Происшествия

Два автомобиля были повреждены при падении деревьев в Москве

Происшествия были спровоцированы сильным ветром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Семь деревьев упали при сильном ветре в МосквеСемь деревьев упали при сильном ветре в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сильный ветер спровоцировал падение по меньшей мере семи деревьев в разных районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе экстренных служб столицы.

Известно, в результате ЧП были повреждены два автомобиля. О пострадавших среди людей не сообщается.

"Зарегистрировано падение семи деревьев. На улице Русаковского упавшим деревом повреждены две автомашины", - передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этой недели в Москве также ожидается сильный ветер. Воздушные потоки будут развивать скорость до 17 метров в секунду. При этом в ночь на вторник ожидается также сильное похолодание - столбики термометров опустятся до минус 12 градусов. Такие перепады температур приводят к образованию гололедицы на дорогах. Призываем водителей и пешеходов быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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