Два автомобиля были повреждены при падении деревьев в Москве
Сильный ветер спровоцировал падение по меньшей мере семи деревьев в разных районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе экстренных служб столицы.
Известно, в результате ЧП были повреждены два автомобиля. О пострадавших среди людей не сообщается.
"Зарегистрировано падение семи деревьев. На улице Русаковского упавшим деревом повреждены две автомашины", - передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале этой недели в Москве также ожидается сильный ветер. Воздушные потоки будут развивать скорость до 17 метров в секунду. При этом в ночь на вторник ожидается также сильное похолодание - столбики термометров опустятся до минус 12 градусов. Такие перепады температур приводят к образованию гололедицы на дорогах. Призываем водителей и пешеходов быть осторожнее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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