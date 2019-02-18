Членов Европарламента не пустили на территорию Венесуэлы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-18T10:40:48+03:00

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Пограничники не пустили членов Европейского парламента на территорию Венесуэлы. Об этом сообщил представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс, который числился в составе данной делегации.

По его словам, пограничники плохо обращались с депутатами, а также отобрали у них паспорта. При этом в качестве причины для отказа во въезде членам ЕП назвали нежелание президента Венесуэлы Никола Мадуро видеть в своей стране европейских политиков.

Между тем, по признанию самого Понса, в Боливарианской Республике члены делегации должны были встретиться с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, который в конце января провозгласил себя временным главой государства. Именно он пригласит членов Европарламента посетить страну.

Власти Венесуэлы не пустили в страну депутатов Европарламента .

"Сегодня нас выгнали, но скоро мы вернемся в свободную Венесуэлу", - написал представитель испанской партии у себя на странице в Twitter.

При этом сам Гуайдо уже также осудил действия официальных властей.

Сайт kp.ru писал о том, что лидер венесуэльской оппозиции сам объявил себя исполняющим обязанности президента. При этом его незаконное назначение признали США, Канада и ряд других стран. В России, Китае и Италии такие действия расценили как вмешательство во внутренние дела государства.

ИСТОЧНИК KP.RU