Главы МИД России и Японии провели "бурный" обмен мнениями в Мюнхене

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-18T10:57:32+03:00

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В ходе последней встречи в Мюнхене министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно провели "откровенный" и "бурный" обмен мнениями по вопросу заключения мирного соглашения и судьбы спорных территорий. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства островного государства Ёсихидэ Суга.

По его словам, главы ведомств провели насыщенную дискуссию в поисках взаимоприемлемого решения спорной ситуации, а также договорились и дальше вести упорные переговоры с курсом на подписание мирного договора.

"Стороны ведут переговоры, ощущая на плечах бремя национальных интересов, и временами происходил бурный обмен мнениями. Однако это была откровенная дискуссия", - цитирует ТАСС Сугу.

Сайт kp.ru писал о том, что встреча Лаврова и Коно состоялась в минувшую субботу, 16 февраля. По ее итогам было решено организовать переговоры заместителей глав МИД России и Японии. Мероприятие назначили на начало апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU