В российском посольстве обеспокоены судьбой Скрипалей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-18T11:30:54+03:00

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Посольство России в Лондоне серьезно обеспокоено судьбой Сергея и Юлии Скрипалей, которые до сих пор находятся под контролем британских спецслужб. Такую позицию озвучил пресс-секретарь дипломатического представительства, комментируя статью в газете The Sunday Times.

Ранее издание сообщило о том, что состояние здоровья бывшего британского шпиона резко ухудшилось. При этом какой-либо официальной информации по этому поводу так и не поступило. Внешнеполитическое ведомство Великобритании отказывается отвечать на соответствующие запросы российских дипломатов, поэтому в посольстве не имеют ни малейшего представления о том, что сейчас происходит с фигурантами дела об отравлении в Солсбери.

При этом еще несколько месяцев назад родственница пострадавших Виктория Скрипаль говорила о том, что, по словам самой Юлии, ее отец чувствует себя хорошо. А The Daily Telegraph писал о том, что, согласно источникам в службе безопасности, семья живет на юге Англии под присмотром спецслужб.

"Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти С.Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Д.Стерджесс, сказать трудно. Но мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Сайт kp.ru писал о том, что российские дипломаты не раз отзывались о статьях по делу Скрипалей как об информационных вбросах, поскольку в таких материалах журналисты обычно ссылаются на некие анонимные источники, а не на официальные лица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682652" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU